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Реферат
Готовая работа по любой теме с логичной структурой и источникамиЗа несколько минут
Курсовая
План, главы, оформление и помощь с доработкой текстаОт плана до защиты
Презентация
Красивые слайды для доклада, проекта или защитыМожно редактировать
Конспект
Кратко выделит главное из лекции, файла или большой темыТолько самое важное
Презентация урока
Наглядные слайды по теме с понятной структуройГотово к занятию
План урока
Цели, этапы, тайминг и материалы для занятияПлан за минуту
Задания для студентов
Упражнения, тесты и практика под уровень группыС ответами
Методичка
Инструкция с пояснениями, примерами и рекомендациямиПошаговый формат
Пост для соцсетей
Визуал с текстом под любую популярную соцсетьПод формат площадки
Презентация
Стильные слайды с логичной структурой и единым дизайномГотово к показу
Баннер
Материалы для рекламы, сайта или соцсетейЛюбой размер
Карточка товара
Инфографика про преимущества и характеристикиГотово для каталога
Презентация компании
О компании, команде, опыте и главных достиженияхвстречи
Pitch deck
Идея, рынок, бизнес-модель и аргументы для инвесторовинвесторов
Коммерческое предложение
Выгоды, условия и стоимость — всё для решения клиентаГотово к отправке
Презентация продукта
Функции, преимущества и сценарии продуктаДля запуска и продаж
Фото и картинки
Изображения для проектов, рекламы и социальных сетейЛюбой стиль и формат
Видео
Ролики для рекламы, обучения, соцсетей и презентацийГотово к публикации
Резюме и карьера
Резюме, письма и материалы для уверенного поиска работыГотово к отклику
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Истории пользователей Slidy AI
Реальные задачи, которые пользователи решили с помощью ИИ
Собрала бриф за 2 минуты без единой правки
ИИ сам задал нужные вопросы и собрал ответы в готовую структуру.
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Маркетолог
Подготовил презентацию к защите за 10 минут
Сценарий, текст и оформление были готовы после одного короткого запроса.
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Сделала реферат за один вечер
Нашла источники, собрала текст и оформила работу по требованиям в одном сервисе.
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Собрал коммерческое предложение за 5 минут
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Презентации, документы, изображения и видео — за 2 минуты вместо вечера работы
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шаблонов дизайна
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AI-инструментов
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5 минут
Готовый контент за несколько минут — от идеи до результата
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Поиск информации, структура, оформление и проверка
Результат за 3 шага
Опишите задачу, выберите формат — получите готовый результат
70+ шагов
Сбор информации, структура, текст, дизайн, правки и согласования
Мгновенная генерация
ИИ создаёт структуру, текст и визуал практически мгновенно
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Качественный результат
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Всё делает ИИ
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Честное сравнение с главными конкурентами на рынке AI-презентаций
Отзывы пользователей
Оценки пользователей, которые ежедневно используют Slidy для работы и учёбы
Последняя версия Slidy буквально спасла меня перед вебинаром. За час собрала презентацию на 20 слайдов: структура, текст и оформление уже были готовы. Я только добавила свои примеры — и пошла выступать.
Для тех, кто постоянно работает с контентом, это мастхэв.
Подготовили краткий аналитический отчёт по рынку. Slidy выстроил структуру, сократил исходные материалы и корректно расставил ключевые акценты.
Экспорт в PowerPoint работает корректно: шрифты, сетка и расположение блоков сохраняются. Для регулярных отчётов и презентаций команде это заметно сокращает время подготовки.
Нужно было быстро превратить таблицы и заметки в нормальный отчёт. Загрузил файлы, описал задачу — через несколько минут получил аккуратный документ, который не стыдно отправить руководителю.
Обновила портфолио за вечер. Slidy помог подобрать визуальный стиль, улучшил фотографии проектов и собрал понятные описания. Получилось гораздо цельнее, чем мой старый вариант.
Ппц, как удобно. Загрузил обычное фото товара, убрал фон, подтянул качество и сразу сделал несколько вариантов для рекламы.
Я вообще не монтажёр: закинул материалы, написал, какое видео нужно, — и получил нормальный черновик с логичной последовательностью. Подправил пару моментов — и готово. Вот это я понимаю, экономия времени.
Использую Slidy для быстрых визуальных концепций: генерирую изображения, меняю стиль, улучшаю качество и готовлю варианты под разные форматы. Особенно нравится, что всё выглядит цельно, а не как набор случайных AI-картинок.
Диплом, доклад и презентацию к защите собрала в одном месте. Без Slidy я бы, честно, не вывезла.
Последняя версия Slidy буквально спасла меня перед вебинаром. За час собрала презентацию на 20 слайдов: структура, текст и оформление уже были готовы. Я только добавила свои примеры — и пошла выступать.
Для тех, кто постоянно работает с контентом, это мастхэв.
Подготовили краткий аналитический отчёт по рынку. Slidy выстроил структуру, сократил исходные материалы и корректно расставил ключевые акценты.
Экспорт в PowerPoint работает корректно: шрифты, сетка и расположение блоков сохраняются. Для регулярных отчётов и презентаций команде это заметно сокращает время подготовки.
Нужно было быстро превратить таблицы и заметки в нормальный отчёт. Загрузил файлы, описал задачу — через несколько минут получил аккуратный документ, который не стыдно отправить руководителю.
Обновила портфолио за вечер. Slidy помог подобрать визуальный стиль, улучшил фотографии проектов и собрал понятные описания. Получилось гораздо цельнее, чем мой старый вариант.
Ппц, как удобно. Загрузил обычное фото товара, убрал фон, подтянул качество и сразу сделал несколько вариантов для рекламы.
Я вообще не монтажёр: закинул материалы, написал, какое видео нужно, — и получил нормальный черновик с логичной последовательностью. Подправил пару моментов — и готово. Вот это я понимаю, экономия времени.
Использую Slidy для быстрых визуальных концепций: генерирую изображения, меняю стиль, улучшаю качество и готовлю варианты под разные форматы. Особенно нравится, что всё выглядит цельно, а не как набор случайных AI-картинок.
Диплом, доклад и презентацию к защите собрала в одном месте. Без Slidy я бы, честно, не вывезла.
Всё, что нужно знать перед началом работы
Всё важное о создании презентаций, документов, изображений и видео в Slidy
Что можно создать в Slidy?
Что умеет модуль изображений?
Как работает генерация видео?
Сколько стоит?
Спишутся ли деньги автоматически?
Нужен ли VPN?
Как нейросеть создаёт презентацию?
Можно ли редактировать результат?
В каких форматах скачивается результат?
Можно ли загрузить свой файл?
Подойдёт ли для учёбы?
Можно ли работать с телефона?
Первый проект за 5 минут
Опишите задачу — нейросеть Slidy соберёт презентацию, документ, изображение или видеоРаботает без VPN • Быстрая регистрация