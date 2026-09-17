Последняя версия Slidy буквально спасла меня перед вебинаром. За час собрала презентацию на 20 слайдов: структура, текст и оформление уже были готовы. Я только добавила свои примеры — и пошла выступать.

Для тех, кто постоянно работает с контентом, это мастхэв.