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Нейросеть ИИ

для любых задач.
Slidy создает результат

Презентации, документы, изображения и видео. Опишите задачу — нейросеть ИИ соберёт проект целиком: структура, текст, картинки, дизайн

5 млн пользователей • Быстрая регистрация
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AI ДЛЯ КОНТЕНТА

Нейросеть онлайн

Нейросеть берёт на себя структуру, текст и оформление, а результат остаётся полностью редактируемым.

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Возможности

Что можно создать с помощью Слайди ИИ

Презентации, документы, изображения и видео создаются в одном месте. Начните с описания задачи или загрузите свой файл.

Slidy ИИ сам адаптирует ваш запрос под выбранный формат
Презентация
Пример презентации, созданной в Slidy ✓ Готово к защите
Документ
Пример документа, созданного в Slidy ✓ Готово к сдаче
Изображение
Пример изображения, созданного в Slidy ✓ Готово к публикации
Видео
Пример видео, созданного в Slidy ✓ Готово к просмотру
Инструменты

Все нейросети в одном сервисе

Выберите, чем занимаетесь — покажем
готовые сценарии под ваши задачи

  • Студент
  • Преподаватель
  • Маркетолог
  • Бизнесмен
  • Другое

Реферат

Готовая работа по любой теме с логичной структурой и источниками

За несколько минут

Курсовая

План, главы, оформление и помощь с доработкой текста

От плана до защиты

Презентация

Красивые слайды для доклада, проекта или защиты

Можно редактировать

Конспект

Кратко выделит главное из лекции, файла или большой темы

Только самое важное

Презентация урока

Наглядные слайды по теме с понятной структурой

Готово к занятию

План урока

Цели, этапы, тайминг и материалы для занятия

План за минуту

Задания для студентов

Упражнения, тесты и практика под уровень группы

С ответами

Методичка

Инструкция с пояснениями, примерами и рекомендациями

Пошаговый формат

Пост для соцсетей

Визуал с текстом под любую популярную соцсеть

Под формат площадки

Презентация

Стильные слайды с логичной структурой и единым дизайном

Готово к показу

Баннер

Материалы для рекламы, сайта или соцсетей

Любой размер

Карточка товара

Инфографика про преимущества и характеристики

Готово для каталога

Презентация компании

О компании, команде, опыте и главных достижениях

встречи

Pitch deck

Идея, рынок, бизнес-модель и аргументы для инвесторов

инвесторов

Коммерческое предложение

Выгоды, условия и стоимость — всё для решения клиента

Готово к отправке

Презентация продукта

Функции, преимущества и сценарии продукта

Для запуска и продаж

Фото и картинки

Изображения для проектов, рекламы и социальных сетей

Любой стиль и формат

Видео

Ролики для рекламы, обучения, соцсетей и презентаций

Готово к публикации

Резюме и карьера

Резюме, письма и материалы для уверенного поиска работы

Готово к отклику

Не нашли, что искали?

Посмотрите все инструменты Slidy для работы с медиа и документами

Сгенерировать
Кейсы

Истории пользователей Slidy AI

Реальные задачи, которые пользователи решили с помощью ИИ

Учёба ~3 мин.

Собрала бриф за 2 минуты без единой правки

ИИ сам задал нужные вопросы и собрал ответы в готовую структуру.

Анна М.

Маркетолог

Читать кейс
Учёба ~4 мин.

Подготовил презентацию к защите за 10 минут

Сценарий, текст и оформление были готовы после одного короткого запроса.

Дмитрий С.

Студент

Читать кейс
Учёба ~3 мин.

Сделала реферат за один вечер

Нашла источники, собрала текст и оформила работу по требованиям в одном сервисе.

Ирина К.

Студентка

Читать кейс
Бизнес ~3 мин.

Собрал коммерческое предложение за 5 минут

Slidy выстроил структуру, добавил выгоды и подготовил документ для отправки клиенту.

Алексей В.

Предприниматель

Читать кейс
Статистика

Каждую минуту в Slidy создают новый проект

Презентации, документы, изображения и видео — за 2 минуты вместо вечера работы

5+ млн

готовых документов

5 000+

шаблонов дизайна

5 млн+

пользователей

~2 минуты

на создание контента

от 60 сек.

до 5 мин.

100+

AI-инструментов

Эффективность

Меньше времени. Больше результата

Slidy берёт на себя генерацию, структуру и оформление — чтобы вы получали готовый результат за минуты, а не часы

Делать в Slidy Делать вручную

5 минут

Готовый контент за несколько минут — от идеи до результата

vs

>6 часов

Поиск информации, структура, оформление и проверка

Результат за 3 шага

Опишите задачу, выберите формат — получите готовый результат

vs

70+ шагов

Сбор информации, структура, текст, дизайн, правки и согласования

Мгновенная генерация

ИИ создаёт структуру, текст и визуал практически мгновенно

vs

Долгие итерации

Каждая правка требует времени на переделку

Точность и релевантность

Контент и структура адаптированы под вашу задачу

vs

Риск ошибок

Легко упустить важное и потратить время на переделки

Качественный результат

Современный дизайн и понятная структура без опыта оформления

vs

Сложное оформление

Нужно разбираться в дизайне, шрифтах и композиции

Готово к использованию

Скачайте, делитесь или публикуйте результат в 1 клик

vs

Много ручной работы

Экспорт, конвертация, проверка форматов и финальные правки

100+ часов

Экономия времени

5 минут

До результата

0 рутины

Всё делает ИИ

Сравните сами

Почему выбирают Slidy AI

Честное сравнение с главными конкурентами на рынке AI-презентаций

Возможность
Скорость генерации
Поддержка русского языка
Презентации + документы + изображения
Оплата в России
Доступ без VPN
Slidy AI
28 секунд
Нативная
Доступно всё
Да
Работает без VPN Без VPN
Другие ИИ
~ 67 секунд
Автоперевод
Обычно один сценарий
Нет
Нужен VPN
Обратная связь
1.2 млн+ отзывов пользователей

Отзывы пользователей

Оценки пользователей, которые ежедневно используют Slidy для работы и учёбы

Елена К.

Бизнес-тренер

5.0

Последняя версия Slidy буквально спасла меня перед вебинаром. За час собрала презентацию на 20 слайдов: структура, текст и оформление уже были готовы. Я только добавила свои примеры — и пошла выступать.

Для тех, кто постоянно работает с контентом, это мастхэв.

20 марта
Дмитрий Л.

Инвестор

5.0

Подготовили краткий аналитический отчёт по рынку. Slidy выстроил структуру, сократил исходные материалы и корректно расставил ключевые акценты.

17 марта
Мария А.

Продакт-менеджер

5.0

Экспорт в PowerPoint работает корректно: шрифты, сетка и расположение блоков сохраняются. Для регулярных отчётов и презентаций команде это заметно сокращает время подготовки.

11 марта
Иван Е.

Аналитик

5.0

Нужно было быстро превратить таблицы и заметки в нормальный отчёт. Загрузил файлы, описал задачу — через несколько минут получил аккуратный документ, который не стыдно отправить руководителю.

02 марта
Ольга П.

Графический дизайнер

5.0

Обновила портфолио за вечер. Slidy помог подобрать визуальный стиль, улучшил фотографии проектов и собрал понятные описания. Получилось гораздо цельнее, чем мой старый вариант.

24 февраля
Антон К.

Маркетолог

5.0

Ппц, как удобно. Загрузил обычное фото товара, убрал фон, подтянул качество и сразу сделал несколько вариантов для рекламы.

11 марта
Марк М.

Разработчик

5.0

Я вообще не монтажёр: закинул материалы, написал, какое видео нужно, — и получил нормальный черновик с логичной последовательностью. Подправил пару моментов — и готово. Вот это я понимаю, экономия времени.

17 февраля
Алина Ш.

Top-tier Designer

5.0

Использую Slidy для быстрых визуальных концепций: генерирую изображения, меняю стиль, улучшаю качество и готовлю варианты под разные форматы. Особенно нравится, что всё выглядит цельно, а не как набор случайных AI-картинок.

18 февраля
Мария П.

Студент

5.0

Диплом, доклад и презентацию к защите собрала в одном месте. Без Slidy я бы, честно, не вывезла.

24 февраля
Елена К.

Бизнес-тренер

5.0

Последняя версия Slidy буквально спасла меня перед вебинаром. За час собрала презентацию на 20 слайдов: структура, текст и оформление уже были готовы. Я только добавила свои примеры — и пошла выступать.

Для тех, кто постоянно работает с контентом, это мастхэв.

20 марта
Дмитрий Л.

Инвестор

5.0

Подготовили краткий аналитический отчёт по рынку. Slidy выстроил структуру, сократил исходные материалы и корректно расставил ключевые акценты.

17 марта
Мария А.

Продакт-менеджер

5.0

Экспорт в PowerPoint работает корректно: шрифты, сетка и расположение блоков сохраняются. Для регулярных отчётов и презентаций команде это заметно сокращает время подготовки.

11 марта
Иван Е.

Аналитик

5.0

Нужно было быстро превратить таблицы и заметки в нормальный отчёт. Загрузил файлы, описал задачу — через несколько минут получил аккуратный документ, который не стыдно отправить руководителю.

02 марта
Ольга П.

Графический дизайнер

5.0

Обновила портфолио за вечер. Slidy помог подобрать визуальный стиль, улучшил фотографии проектов и собрал понятные описания. Получилось гораздо цельнее, чем мой старый вариант.

24 февраля
Антон К.

Маркетолог

5.0

Ппц, как удобно. Загрузил обычное фото товара, убрал фон, подтянул качество и сразу сделал несколько вариантов для рекламы.

11 марта
Марк М.

Разработчик

5.0

Я вообще не монтажёр: закинул материалы, написал, какое видео нужно, — и получил нормальный черновик с логичной последовательностью. Подправил пару моментов — и готово. Вот это я понимаю, экономия времени.

17 февраля
Алина Ш.

Top-tier Designer

5.0

Использую Slidy для быстрых визуальных концепций: генерирую изображения, меняю стиль, улучшаю качество и готовлю варианты под разные форматы. Особенно нравится, что всё выглядит цельно, а не как набор случайных AI-картинок.

18 февраля
Мария П.

Студент

5.0

Диплом, доклад и презентацию к защите собрала в одном месте. Без Slidy я бы, честно, не вывезла.

24 февраля
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FAQ

Всё, что нужно знать перед началом работы

Всё важное о создании презентаций, документов, изображений и видео в Slidy

Что можно создать в Slidy?

Четыре типа проектов: презентации, документы (рефераты, доклады, курсовые, отчёты, КП, резюме), изображения и видео. Всё в одном сервисе — картинку для слайда можно сгенерировать не выходя из презентации.

Что умеет модуль изображений?

Генерирует картинку по текстовому описанию и обрабатывает ваши фото: удаляет и заменяет фон, улучшает качество, убирает лишние объекты.

Как работает генерация видео?

Опишите идею — нейросеть напишет сценарий, соберёт кадры и добавит озвучку. Готовый ролик скачивается в MP4.

Сколько стоит?

Первый проект можно создать бесплатно. Дальше — пробный доступ за 1 ₽ на неделю, после чего подписка продлевается автоматически по цене 899 ₽ в неделю. Отменить можно в любой момент в личном кабинете в один клик.

Спишутся ли деньги автоматически?

Да. После пробной недели за 1 ₽ подписка продлевается автоматически. Мы напоминаем об этом письмом за день до списания. Отмена — в один клик, без звонков и заявок.

Нужен ли VPN?

Нет. Slidy работает в России без VPN. Интерфейс, генерация и поддержка — на русском.

Как нейросеть создаёт презентацию?

Вы описываете тему своими словами. AI строит структуру слайдов, пишет текст, подбирает изображения и оформляет дизайн. Готовый проект открывается в редакторе.

Можно ли редактировать результат?

Да. Любой слайд, текст, изображение и цвет меняются в редакторе. Можно переписать блок или попросить AI переделать конкретный слайд.

В каких форматах скачивается результат?

Презентации — PPTX и PDF, документы — DOCX и PDF. Файлы открываются в PowerPoint, Google Slides и Word.

Можно ли загрузить свой файл?

Да. Загрузите документ или готовую презентацию — Slidy соберёт из них слайды или доработает то, что уже есть.

Подойдёт ли для учёбы?

Да, Slidy используют для рефератов, докладов, курсовых и презентаций к защите. Текст стоит проверять и дорабатывать под требования преподавателя — AI даёт основу, а не готовую к сдаче работу.

Можно ли работать с телефона?

Да, есть приложения для iOS и Android. Редактор пока доступен только в веб-версии.
Начните бесплатно

Первый проект за 5 минут

Опишите задачу — нейросеть Slidy соберёт презентацию, документ, изображение или видео

Работает без VPN • Быстрая регистрация

Что создать?

Slidy ИИ сам адаптирует ваш запрос под выбранный формат

Нейросеть №1 для учёбы, работы и хобби

По данным независимой экспертизы
ООО «Интернет инновации»